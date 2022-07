Juliette participa de show com a família Gil na Europa: ''Emocionada''

Campeã do BBB 21 Juliette canta ao lado de Gilberto Gil e família durante turnê pela Europa, em show em Barcelona

A campeã do BBB 21 Juliette (32) encantou os seguidores ao compartilhar um momento muito especial que viveu na quinta-feira, 21!

Na última quarta-feira, 20, a advogada embarcou para a Europa para participar de um show da turnê Nós, a Gente, da família Gil na Espanha. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a paraibana aparece no palco cantando ao lado de Gilberto Gil (80) e dos integrantes da família em apresentação em Barcelona.

"Emocionada em ver de perto a arte da família Gil tomando conta de Barcelona… foi lindo demais! Vem ver um pouquinho do que rolou por aqui!", escreveu Juliette na legenda da publicação.

Além disso, Juliette irá aparecer no documentário sobre a turnê da família de Gilberto Gil.

Confira o vídeo de Juliette em show da família Gil:

Juliette revela que Sabrina Sato shippava ela com o ex, João Vicente de Castro

Recentemente, em entrevista no Papo de Segunda, do canal GNT, Juliette contou que a apresentadora Sabrina Sato (41) torcia por um romance entre ela e seu ex-namorado, o ator João Vicente de Castro (39)."João, por exemplo, as ex dele me 'shipparam' com ele. A Sabrina [Sato] disse 'pegue o João'. Sabrina disse: 'fique com João'. Não sei quem disse: 'mande mensagem para o João' assim que eu sai do programa [BBB 21]. Eu até brinquei com ele: 'ô, tá todo mundo mandando a gente paquerar' e acabou que a gente virou amigo, mas fiquei tão sem graça que nem consegui falar com João. Depois a gente quebrou o gelo", disse ela.

