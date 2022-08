Juliette parabeniza Caetano Veloso no aniversário do cantor: "Pura poesia e arte"

Cantora e ex-BBB Juliette usou as redes sociais para parabenizar Caetano Veloso por seus 80 anos

Redação Publicado em 07/08/2022, às 13h50

A cantora Juliette (32) usou suas redes sociais neste domingo, 7, para parabenizar Caetano Veloso no aniversário de 80 anos do cantor. Com um vídeo especial, Juliette se declarou e parabenizou seu 'mestre'.

Em seu perfil no Instagram, Juliette surgiu em um vídeo ao lado do cantor, cantando a música Cajuina, e aproveitou o espaço para enaltecer a carreira de Caetano.

Na legenda da publicação, Juliette escreveu: "Caetano é pura poesia e arte, daqueles que a gente para e admira. É generosidade e delicadeza. E que sorte que a minha vida cruzou com a sua... que sorte! Viva os 80 anos de mestre @caetanoveloso", declarou.

Veja a mensagem de Juliette para Caetano Veloso:

Juliette registra encontro com Maria Bethânia e Caetano Veloso:

A vencedora do BBB 21, Juliette, conheceu Caetano Veloso em março deste ano, e compartilhou um clique ao lado dos irmãos Caetano Veloso (79) e Maria Bethânia (75). Na imagem, publicada em seu feed no Instagram, a advogada paraibana surgiu sentada no colo do cantor, com um sorrisão estampado no rosto.

"Música, história, arte, admiração, carinho, colo, felicidade, gratidão… Parece um sonho. Eu não consigo formular uma frase… só sei sorrir", escreveu Juliette na legenda da publicação.