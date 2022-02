Juliette mostra bastidores do clipe de 'Un Ratito' e web reage: ''Deusa''

Nas gravações de 'Un Ratito', Juliette Freire ostenta visual sexy e arranca suspiros dos internautas

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 15h13

Nesta quarta-feira, 2, Juliette Freire (32) deixou seus seguidores de boca aberta com novos registros dos bastidores de Un Ratito.

Parceria internacional da cantora com Alok (30) e Luis Fonsi (43), o vídeo traz a campeã do BBB21 com um longo vestido e muita sensualidade.

“Agora não tem saída… Vem aí! Un Ratito is coming…”, escreveu ela na legenda da publicação. O clipe ainda não tem data de lançamento confirmada.

Pelos comentários, os fãs foram à loucura. “Tô muito ansiosa”, confessou um. “Perfeita”, declarou outro. “Deusa”, disse mais um.

Recentemente, por uma acusação falsa, o lyric video da música foi removido do YouTube, mas Alok já resolveu tudo na justiça e a promoção da música segue sem problemas.