Juliette homenageia Marília Mendonça em primeiro show de sua turnê e celebra: ''Ainda em êxtase''

Campeã do BBB 21, Juliette fez o primeiro show da turnê 'Caminho' no Rio de Janeiro e homenageou Marília Mendonça com a canção 'De Quem É A Culpa?'

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 13h01