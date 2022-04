Juliette Freire desembarca em João Pessoa para show e celebra: ''De volta pro meu aconchego''

De vestido florido, Juliette Freire cita música de Elba Ramalho e celebra volta a João Pessoa para show da turnê 'Caminho'

Redação Publicado em 02/04/2022, às 11h42

A cantora paraibana Juliette Freire (32) está dando início a sua turnê Caminho e desembarcou, na última sexta-feira, 1, em João Pessoa, na Paraíba, seu estado natal.

Usando um vestido florido e colorido, a influenciadora não escondeu o sorriso e a felicidade ao posar para as câmeras diante de uma vista de tirar o fôlego.

Para a ocasião, a compositora citou o refrão da canção De Volta pro Aconchego, da cantora brasileira Elba Ramalho: "Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade…", escreveu ela.

Nos comentários, é claro, os fãs não esconderam a ansiedade. “Estou contando os minutos”, disse um. “Meu coração não aguenta”, confessou outro. “A mulher mais linda do mundo!”, declarou mais um.

Essa será a 2ª apresentação da carreira da campeã do BBB 21, que iniciou as apresentações dos shows no Rio de Janeiro, na última semana, 26. A apresentação acontece em uma casa de shows no bairro de Manaíra.

