Na contagem regressiva para a turnê 'Caminho', Juliette compartilhou os ensaios para o primeiro show

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 13h06

A ex-BBB e cantora Juliette (32) está na contagem regressiva para sua estreia nos palcos com a turnê 'Caminho'.

Nesta segunda-feira, 21, a cantora publicou uma série de fotos dos ensaios para a turnê que tem seu primeiro show marcado para o próximo sábado, 26, no Rio de Janeiro.

Na expectativa, Juliette se mostrou ansiosa para o primeiro show: "Minha gente, 5 dias! Cinco dias, tá chegando!", escreveu.

Nos cliques, a ganhadora do BBB 21 aparece ao lado de sua equipe e ensaiando as músicas do seu repertório musical.

Após o Rio de Janeiro, os próximos destinos da turnê Caminho serão João Pessoa, Vitória, São Paulo e por fim, Recife.

Juliette compartilha ensaios da sua turnê 'Caminho':