Juliette, Anitta e Camila Cabello posam juntas nos bastidores do Coachella: “Trio de milhões”

Camila Cabello e Juliette prestigiaram o segundo show de Anitta no Coachella

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 09h22

Na última sexta-feira, 22, Anitta (29) se apresentou mais uma vez no Coachella 2022, e desta vez, Juliette (32) conseguiu prestigiar o show da cantora em grande estilo, ao lado de Camila Cabello (25).

O encontro do trio aconteceu nos bastidores do Coachella, e Anitta compartilhou o encontro em seu perfil no Instagram.

Com direito a palinha em português, Camila, que já se apresentou no Brasil, brincou: “Eu quero ser meia brasileira”, disse.

E claro, a foto do trio repercutiu na web e fãs comentaram: “É o trio de milhões”, disse um internauta. “Perfeitas, imagina o feat”, comentou outro. “E elas fazem tudo”, escreveu o terceiro.

Veja o clique especial de Juliette ao lado de Camila Cabello e Anitta:

Simplesmente Anitta, Juliette e Camila Cabello juntas! pic.twitter.com/mddnKGYH4O — PEDRAO (@Itspedrito) April 23, 2022