Juju, filha de Menotti, emociona o público ao cantar Marília Mendonça em Barretos

22/08/2022

A Festa do Peão, em Barretos está agitando os fãs de sertanejo. E no último final de semana, 21, a filha de Fabiano Menotti, Juju de 8 anos, emocionou o público no festival sertanejo ao cantar um sucesso da eterna Marília Mendonça (1995 - 2022).

A pequena cantou o hit Todo Mundo Menos Você, parceria de Marília Mendonça com a dupla Maiara e Maraisa.

O vídeo de Juju cantando emocionou o público na web, e o papai coruja, usou suas redes sociais para falar do momento especial.

"Não consigo explicar a noite de ontem! Ela literalmente foi o ponto alto do show. Ter a @jujumenotti cantando comigo no palco do Barretão foi muito emocionante, inesquecível. Ela subiu, cantou e encantou com uma naturalidade sem igual! Só ptenho motivo para agradecer a Deus por tudo que vivi e vivo e vivo! Minha família é minha base, minha vida!", escreveu na legenda do post.

