Juan Marcus e Vinicius celebram o lançamento do álbum 'Da Nossa Moda'

Juan Marcus e Vinicius revelam o que o público pode esperar do novo álbum, chamado 'Da Nossa Moda': 'Vamos lascar o coração mesmo'

Publicado em 29/09/2022, às 10h59

A dupla Juan Marcus e Vinicius está com um novo projeto! Nesta sexta-feira, 29, eles lançam o álbum Da Nossa Moda nas plataformas digitais. O projeto conta com 11 músicas, entre inéditas e sucessos do sertanejo. Eles prometem mexer com os corações dos fãs com as canções sobre amor.

“Se o público já cantou muito com a gente as canções, pode se preparar porque agora é que vamos 'lascar o coração mesmo'. Foi muito gostoso me envolver ainda mais com este projeto, produzindo, cantando, tendo grandes amigos no palco com a gente”, disse Vinicius.

Marcus também celebrou o novo projeto. “Este é um projeto especial, temos um carinho muito grande por ele. O primeiro álbum marcou a retomada após o hiato fora dos palcos devido à Covid e sentimos o carinho do público em todo o Brasil cantando as músicas. Agora, com o novo álbum, estamos ainda mais felizes e ansiosos para mostrar as novidades”, disse ele.

O clipe da canção Amores de Esquina será lançado nesta sexta-feira, 30, às 11h, e o destaque do novo álbum. O projeto ainda conta com a participação de Lauana Prado na música A Minha Ida Volta; de Murilo Huff no pout pourri Se Não Tivesse Ido e Fruto Especial; e, a dupla Clayton e Romário nas canções Você Vai Ver e Dou A Vida Por Um Beijo.

Ao longo da carreira, Juan Marcus e Vinicius têm mais de 400 composições gravadas por grandes artistas da música sertaneja, como Zé Neto e Cristiano, Marília Mendonça, Jorge e Mateus, Henrique e Juliano, Gusttavo Lima e Simone e Simaria.

