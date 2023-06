Jojo Todynho toma decisão ao viver drama familiar: 'Fico muito tensa'

Jojo Todynho anuncia afastamento das redes sociais em mês marcante em sua família: 'Fico desestabilizada'

A cantora Jojo Todynho contou que pode ficar um tempo longe das redes sociais enquanto lida com dramas familiares. Ela contou que o mês de junho é marcante em sua família, já que é quando o seu pai morreu. Além disso, a artista quer ajudar a cuidar do seu tio que está com câncer.

"Se eu ficar um pouquinho sumidinha, não fiquem chateados comigo, não. Junho é um mês muito dolorido pra mim: vai completar 16 anos que meu pai é falecido. Estou com um tio que a gente está na luta contra o câncer. As coisas estão bem difíceis, mas Deus está no controle", disse ela.

Logo depois, ela completou: "Fico desestabilizada, fico muito tensa, nervosa. Então, vou estar aqui falando com vocês, mas não constante. Eu não sei lidar com perdas. É complicado. Vamos ter fé e é isso. A gente tenta brincar, se alegrar, mas as circunstâncias da vida vêm de forma que a gente não entende. Mas é isso. Obrigada a todos pelo amor e carinho. Beijinhos e fiquem com Deus".

Jojo Todynho exibe a barriga na academia

Nesta semana, a cantora Jojo Todynho encantou seus seguidores ao mostrar sua barriga durante um treino na academia. Depois de eliminar mais de 20 quilos, ela surgiu mais magra e ostentou sua nova silhueta ao usar um look justíssimo.

Na foto, ela exibiu o seu corpo inteiro para mostrar os resultados do seu esforço para perder peso. Há alguns meses, ela começou a investir o seu tempo em exercícios físicos diários e reeducação alimentar.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos seus seguidores. “Essa é a verdadeira influencer! Exemplo a ser seguido! Parabéns Jojo”, disse um internauta. “Está mostrando que com força de vontade é possível alcançar o nosso objetivo”, declarou outro. “É nítida a sua evolução”, comentou outro. “Maravilhosa sempre”, comentou mais um. “Linda demais”, escreveu outro.