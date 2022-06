Jojo Todynho ganha poster na Times Square em Nova York e celebra: ''É muita luta e também muita alegria''

Jojo Todynho se emocionou ao celebrar poster que ganhou na Times Square em Nova York

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 18h31

Jojo Todynho (25) acaba de conquistar uma marca importante na sua carreira, ganhando um postar especial na Times Square, em Nova York, nos EUA.

A cantora então usou suas redes sociais para celebrar esse feito, nesta quinta-feira, 23, publicando um clique do local, exibindo a sua foto bem no meio de uma das avenidas mais populares do mundo.

Na legenda, Jojo falou com muita emoção desse momento feliz em sua vida: "Mais uma vez BANGU VIROU, e dessa vez é em NEW YORK na TIMES SQUARE que FICOU AMARELADA, EMOÇÃO. Ah nem sei o que escrever direito, me leva a ter um misto de emoções gigantesco. É muita luta e também muita alegria."

Em seguida, ela ainda agradeceu o Spotify Brasil e a sua gravadora Universal Music, responsáveis pelo momento: "Eu faço parte dos artistas Equal do Brasil, com mais artistas maravilhosas e também estou como capa na playlist no Spotify Brasil. Amores, tô amando. É muita gente para agradecer, amigos, fãs, equipe de trabalho, minha gravadora Universal Music obrigada a todos. Ah tô muito feliz! Obrigada DEUS".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindeza!", disse um. "Que orgulho de você! Voa!", escreveu outro. "Você merece demais!", falou um terceiro.

Confira o poster que Jojo Todynho ganhou na Times Square em Nova York: