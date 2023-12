Jojo Todynho chora na noite de Natal e revela o motivo: ‘Podiam’

A cantora Jojo Todynho fica emocionada e aparece com lágrimas no rosto em aparição nas redes sociais durante a noite de Natal

A cantora Jojo Todynho ficou emocionada e chorou durante a noite de Natal com a sua família. Nos stories do Instagram, a estrela apareceu com os olhos vermelhos e lágrimas escorrendo pelo seu rosto ao mostrar o seu momento de emoção.

A artista contou que ficou comovida ao lembrar dos parentes que já faleceram e não estão ao seu lado neste Natal. "As pessoas que não estão mais aqui podiam descer do céu pelo menos para passar o Natal… É isso, feliz natal, gente”, disse ela com a voz embargada.

Além disso, ela aproveitou para já desejar um feliz ano novo para os fãs. "Que 2024 seja um ano de muita prosperidade e benção na vida de cada um de vocês”, afirmou.

Jojo Todynho rebate críticas

A cantora Jojo Todynho publicou um desabafo nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 22. É que ela foi criticada por dar um "mini panetone" de presente para seus supostos funcionários. A artista explicou a situação.

"Agora que parei tudo. Estou numa correria. Mas vi que as pessoas estão falando que eu dei um mini panetone e R$ 100. Deixa eu falar uma coisa para vocês, os meninos que trabalham na minha casa são maravilhosos, mas eles prestam serviço na minha casa, não são meus funcionários", explicou.

Segundo ela, rodos são muito bem pagos. "Eles recebem muito bem. Eu poderia simplesmente não dar nada. Dei uma lembrança de coração. Na vida do trabalhador, R$ 100 ou R$ 50 faz muita diferença. Está bom", continuou.

Jojo Todynho ainda rebateu os comentários negativos. "Não confundam as coisas. Vocês não estão dando nem um palito para ninguém, não estão comprando nem a bala do sinal para ajudar o trabalhador... Mas ficam reclamando. Eu quis dar só um brinde, sabe aquela coisa, 'um bolinho, mas não é festa'. Beijo que tenho muita coisa para resolver", finalizou.