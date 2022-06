Johnny Hooker lança parceria inédita com Silva em seu novo álbum

Cantor Johnny Hooker anuncia novo álbum, intitulado 'Orgia', com canção em parceria com o Silva

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 12h22

Após quatro anos, o pernambucano Johnny Hooker (34) lança na próxima quinta-feira, 09, seu novo álbum!

Uma das faixas do novo disco, ØRGIA, que contém 13 músicas, é uma parceria inédita com o cantor Silva (33). A canção, que recebeu o nome de Maré, é um "delírio tropical de fuga", nas palavras do próprio Hooker.

ØRGIA é baseado no livro Orgia - Os Diários de Tulio Carella, que se passa em Recife de 1960 e reflete sobre o amor e o sexo dentro do contexto político opressor em que o Brasil vivia. O álbum passeia por toda a heterogeneidade da obra do cantor, com brega, forró, samba, flamenco e pop.

O disco e faixa estarão disponíveis em todas as plataformas às 21h do dia 09 de junho.

Confira fotos e registros do novo álbum de Johnny Hooker:

