John Easterling conta que ainda conversa com Olivia Newton-John

O viúvo John Easterling conta que ainda conversa com sua esposa falecida, Olivia Newton-John

O viúvo de Olivia Newton-John, John Easterling, falou sobre a falta que sente de sua falecida esposa. Faz seis meses desde que Olivia faleceu, aos 73 anos. A famosa foi diagnosticada com um câncer de mama com metástase no osso sacro em 2018, e veio a falecer decorrente disso em agosto de 2022. Ela já havia superado outros tumores em 1992 e 2015.

Em uma entrevista com Hoda Kotb, no Today Show, Eastering contou sobre sua relação com a morte da esposa, ao lado da filha de Olivia, Chloe Lattanzi. Segundo o famoso, ele ainda sente a presença da esposa "tarde da noite ou de manhã cedo". Ele revelou que chega até a conversar com ela: "Eu fico andando pela casa ou jogando a bola para os cachorros enquanto falo com ela em voz alta".

Easterling ainda contou durante a entrevista sobre um ensinamento que aprendeu uma vez em que estava viajando de avião: "Um cara com quem eu estava voando disse: 'Sabe, John, quando você tem a sorte de ter encontrado sua alma gêmea verdadeira e compartilha um coração, quando um morre, o outro tem a obrigação de viver a vida pelos dois. ' E isso foi muito empoderador e muito poderoso para mim e, você sabe, abriu um caminho a seguir."

Morte da Olivia é homenageada pelo se marido John

Olivia já vinha lutando contra o câncer por muitos anos. Quando faleceu, John escreveu uma mensagem anunciando o falecimento da esposa em suas redes sociais: "Olivia tem sido um símbolo de triunfos e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua jornada contra o câncer de mama", escreveu ele admirando a esposa na época.

Além disso, a famosa foi homenageada pelo Austin Hospital, levando o nome do centro de pesquisa sobre o câncer. Na época, John tomou uma atitude honrável e declarou que ao invés de receber flores, ele preferia que os entes queridos fizessem doações para o centro de pesquisa: "Seu processo de cura foi inspirador e as experiências pioneiras com plantas medicinais continuarão com o Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa dessas plantas medicinais e do câncer. Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para a @onjfoundation."