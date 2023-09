Joe Jonas procura advogados para se divorciar de Sophie Turner

Após quatro anos de casamento, Joe Jonas deve se separar de Sophie Turner em breve

O cantor Joe Jonas, de 34 anos, deve anunciar o fim do seu casamento com a atriz Sophie Turner, de 27 anos, em breve. De acordo com o site da revista People, ele contratou advogados para entrar com o pedido de divórcio. No entanto, a equipe dele ainda não se pronunciou sobre os rumores de separação.

Segundo o site TMZ, o casal enfrenta problemas no relacionamento nos últimos seis meses. Além disso, fontes teriam dito que ele está cuidando dos filhos sozinho e ele também teria sido visto sem a aliança em algumas ocasiões.

Vale lembrar que Joe e Sophie começaram a namorar em 2016 após troca de mensagens nas redes sociais. O noivado aconteceu em 2017 e eles se casaram duas vezes. A primeira cerimônia de casamento aconteceu em Las Vegas e a segunda festa foi no interior da França.

Os dois são pais de uma menina, Willa, que nasceu em 2020, e de mais uma menina, que nasceu em julho de 2022.

Joe Jonas fala sobre chance que perdeu se atuar em filme

Recentemente, Joe Jonas surpreendeu ao revelar que quase se tornou o Homem Aranha no filme “O Espetacular Homem Aranha” lançado em 2012. O papel do herói foi para Andrew Garfield, que acabou reprisando o papel na sequência que chegou nos cinemas em 2014. “No momento, você fica destruído ou você fica derrotado. Mas você percebe que aquela pessoa foi brilhante”, comentou o cantor ao podcast da revista americana Variety sobre não ter conseguido o papel.

“Eu estava tão, tão animado e naquele ano o Andrew Garfield conseguiu. Obviamente, ele era o certo”, ainda disse o irmão de Nick e Kevin.

O integrante das bandas Jonas Brothers e DNCE ainda relembrou o processo de audições: “Mas eu lembro que era uma grande coisa na época, ser chamado de volta [para audições]. E o diretor costumava ser um diretor de videoclipes, então eu fiquei: “tenho uma chance aqui””.