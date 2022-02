João Neto, da dupla com Frederico, é diagnosticado com câncer de tireoide

Cantor João Neto, que faz dupla com Frederico, foi diagnosticado com câncer na tireoide em dezembro de 2021 e vai passar por cirurgia

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 13h51 - Atualizado às 14h16

O cantor João Neto, que fez dupla com Frederico, foi diagnosticado com câncer.

O sertanejo anunciou nesta quarta-feira, 16, que a doença na tireoide foi descoberta em dezembro do ano passado, por meio de exames de rotina.

O próprio artista gravou um vídeo falando sobre o diagnóstico e a assessoria de imprensa compartilhou com os fãs nas redes sociais. Ele contou que vai passar por uma cirurgia para retirada do carcinoma no Hospital do Amor, no interior de São Paulo, antes chamado de Hospital de Câncer de Barretos, além do tratamento contra a doença.

João Neto ressaltou a importância de realizar exames de rotina na legenda da publicação. “Decidi compartilhar com vocês esse meu momento. É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada, e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui”, declarou ele, que também aproveitou para pedir orações aos fãs.

“Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês Vou ficar em um hospital que é referência no mundo e se Deus quiser, vai dar tudo certo”, disse ele.

O vídeo também foi postado no perfil oficial da dupla João Neto e Frederico no Instagram.

Confira o pronunciamento de João Neto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joao Neto (@joaonetojnef)