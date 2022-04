João Gomes, Tárcisio do Acordeon e Vitor Fernandes reúnem fãs durante show no Marcado Municipal de São Paulo

Os reis do piseiro João Gomes, Tárcisio do Acordeon e Vitor Fernandes se juntaram para um show gratuíto no Mercadão de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 15h50

Na tarde da última terça-feira, 19, João Gomes (19), Tárcisio do Acordeon (28) e Vitor Fernandes (25) se juntaram na frente do Mercadão Municipal de São Paulo para realizar um grande show gratuito que marca o incio das festividades juninas dos artistas.

A apresentação que começou as 14h reuniu mais de 15 mil pessoas que foram prestigiar os reis do piseiro que cantaram seus grandes hits como Meia Noite, Meu Pedaço de Pecado e Vou Falar que Não Quero, além de clássicos de Luiz Gonzaga.

Mais tarde, o trio se reuniu novamente no Vila JK para um evento privado e cheio de convidados famosos, entre eles Gabriel Medina (28),Emilly Araújo (25), Eslôvenia Marques (25), Lucas Bossoli (31) e Maria Lina (23). No segundo show do dia, o trio seguiu cantando sucessos como Aquelas Coisas, Proteção de Tela e Acaso.

"Ter feito esse arraiá ao lado dos meus grandes parceiros, Tarcisio e Vitor foi muito especial. Eles são meus companheiros de vida e principalmente de palco! Ontem foi lindo, foi memorável pra mim", comentou João em entrevista exclusiva para a CARAS Digital.

Tárcisio ainda aproveitou para agradecer a reciprocidade do público paulista: "Eu amo fazer shows em São Paulo, sempre me acolheram muito bem. O dia de ontem vai ficar sempre no meu coração, começamos o dia fazendo um show gratuito no Mercadão Municipal e finalizamos com o nosso Arraiá do PiZro, único em todas as palavras"

"Tárcisio e João são essenciais na minha carreira, tudo o que estamos conquistando e com o carinho do público é gratificante demais", finalizou Vitor.

Confira alguns cliques dos eventos que reuniram os reis do piseiro, João Gomes, Tárcisio do Acordeon e Vitor Fernandes:

Os reis do piseiro João Gomes, Tárcisio do Acordeon e Vitor Fernandes se juntaram para um show gratuíto no Mercadão de São Paulo. Crédito: Rosa Marcondes

