João Gomes mostra casa que deu de presente para sua mãe

Cantor João Gomes, de apenas 20 anos, presenteou sua mãe em outubro com uma casa linda

O cantor João Gomes (20) postou uma foto em suas redes sociais na qual posa ao lado de sua mãe, Jordânia Gomes, em frente a uma casa de luxo lindíssima, que o ‘Rei do Piseiro’ deu para ela, em um condomínio em Petrolina, no Pernambuco.

“'Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês' Filipenses 1:3. Tão linda minha mãe", escreveu o cantor na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, citando um trecho da Bíblia. O imóvel foi dado por João para sua mãe em outubro.

Na ocasião, ele chegou a gravar um vídeo de sua mãe entrando na casa, emocionada, com tudo decorado e preparado com fotos dela. "Espero que a senhora tenha gostado do presente, para agradecer por tudo que já fez por mim nesta vida. Para quando eu voltar para casa, poder comer sua comidinha, a senhora receber quem quiser e a gente poder se abraçar com muito mais alegria. É simples, mas é de coração, porque a senhora merece e eu te amo muito", disse ele.

Nos comentários, os seguidores adoraram a casa da mãe de João. “O rei da vaquejada agora tem um palácio! Deus te abençoe meu irmão, você merece!”, escreveu um amigo. “Quebrada venceu”, exclamou o influenciador Toguro. "Você merece de tudo e do melhor, João! Amém irmão, te amamos demais! Deus abençoe", comentou um internauta na publicação de João Gomes.

Veja a publicação do cantor de piseiro João Gomes em frente à casa que deu para sua mãe de presente:

Uma publicação compartilhada por ACREDITE 🧡 (@joaogomescantor)



Internacional! João Gomes assina com gravadora fora do Brasil

Recentemente, o pernambucano assinou seu primeiro contrato internacional com uma gravadora em Paris. "Estou feliz de estar aqui. Realizar mais esse sonho em minha vida. É a oportunidade de mostrar pro mundo minha música, minha história”, disse João