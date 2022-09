João Gomes lança 'Eu Tenho a Senha', primeiro single de seu novo DVD, 'Acredite'

João Gomes lança nesta quinta-feira, 1, o primeiro single de seu mais novo DVD, Acredite, gravado em Recife

Nesta quinta-feira, 1, João Gomes (20) lançou o primeiro single de seu mais novo DVD Acredite, gravado no último mês no Marco Zero, em Recife. A canção escolhida para abrir o mais novo trabalho do cantor é Eu Tenho a Senha, que já é bem conhecida pelo público do artista.

O DVD levou uma legião de fãs para um dos pontos turísticos mais famosos da capital pernambucana, levando uma mensagem de incentivo para todos seguirem os seus sonhos, como ele mesmo disse na abertura da canção no show: "É possivel sonhar e o impossível sempre pode acontecer e, claro, contar com Deus que está no céu”.

Além de Eu Tenho a Senha, o DVD traz mais 20 faixas e as participações especiais de Vanessa da Mata (46), Tarcisio do Acordeon (28), Vitor Fernandes (25), Yara Tchê (34), Raimundo Fagner (72) e L7NNON (28). "Estou feliz com o resultado. Vamos mostrar pro Brasil nossa força, nossa cultura e sempre reforçando o poder do sonho”, finalizou João.

