João Gomes grava DVD em Recife com mais de 100 mil pessoas e presença de famosos

O cantor João Gomes, de apenas 20 anos, deu mais um grande passo em sua carreira com a gravação de seu primeiro DVD, na noite de quarta-feira, 17, em Recife!

O artista, um dos maiores nomes do forró e piseiro na atualidade, dono dos hits Dengo, Se For Amor e Meu Pedaço de Pecado, foi prestigiado por público de mais de 100 mil pessoas no Marco Zero e famosos como o surfista Gabriel Medina (28), a ex-BBB Elana Valenaria (28) e a influencer Vanessa Lopes (20).

O projeto, intitulado "Acredite", contou com participações especiais de Fagner, Vanessa da Mata, L7nnon, Tarcisio do Acordeon, Vitor Fernandes e Yara Tche. Fagner cantou Deslizes, e Vanessa, Amado, com direito a dança com João no palco da megaprodução, que tinha 30 metros de frente, uma passarela de 26 metros e mais 24 pra lateral, com ponto mais alto de 16metros de altura.

“Foi uma noite brilhante. Como o próprio nome diz: Acredite! Só Deus sabe da nossa força. Recife me abençoou com este registro e eu estou grato a todos que foram e aos queridos amigos que dividiram voz comigo", afirmou o artista.

No repertório, três canções inéditas se juntaram a outras já conhecidas do público e João completa: "Eu quis trazer músicas que eu gosto e fazer deste trabalho minha grande realização profissional. Da minha playlist pessoal para o Brasil inteiro cantar muito".

Em seu feed no Instagram, João Gomes fez questão de agradecer pela noite histórica e ao público.

"Era como se ali em cima tivesse alguém me abraçando o tempo inteiro. Não consigo explicar e quem lutou comigo pra dar certo. Toda turma que fez acontecer indo me ver lá… de coração eu sou muito grato. Espero honrar pra sempre esse dia e prometo nunca mudar e se por acaso eu sair do caminho que vocês me ajudem a lembrar que eu vim do sertão Pernambucano e no dia 17 de agosto de 2022 a gente fez uma linda história. Graças a Deus. @fagneraimundo @l7nnon @vanessadamata @vitorfernandescantor @tarcisiodoacordeon @yaratche Obrigado por me ajudarem", começou escrevendo.

Ao finalizar, João ressaltou que muitas pessoas perderam suas vidas no estado por conta das chuvas: "Milhares de vidas em Recife se perderam esse ano devido a fortes chuvas. Aquele dia meu coração partiu por essa cidade… e hoje me encheu de alegria. Que Deus proteja esse povo de todo mal. Todos que vieram de longe também e quem estava de longe desejando coisas boas. Obrigado eu sou grato", declarou ele.

