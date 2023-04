João Gomes esbanja romantismo em fotos com a namorada

João Gomes celebra o seu amor com homenagem para a namorada: 'Mulher tão linda'

O cantor João Gomes agitou as redes sociais nesta terça-feira, 11, ao prestar uma homenagem carinhosa e repleta de amor para a sua namorada, Ary Mirelle. Após boatos de que o romance poderia ter chegado ao fim, ele desmentiu os rumores com um ensaio fotográfico do casal em um passeio ao ar livre.

O artista e a amada surgiram durante um passeio a cavalo na beira de um rio e ele declarou a sua admiração por ela. “Você entrou na minha vida como uma estrela da manhã... Minha gatinha agora é vaqueira. Que mulher tão linda”, disse ele na legenda.

Recentemente, Ary Mirelle deixou os fãs preocupados ao 'sumir' das redes sociais. Ela contou que teve problemas em sua conta no Instagram, mas já está tudo resolvido. "Ontem quando eu estava voltando de viagem tinha alguém tentando entrar no meu Instagram, estava chegando mensagem de permissão aqui o tempo todo e teve uma hora que eu fui entrar e meu Instagram estava como se já estivesse deslogado e meu computador que chega o código da autenticação estava em Recife, e aí foi que o pessoal da minha equipe teve que resolver", disse ela.

E completou: "Eu fiquei tentando até umas 4h, 5h da manhã, fui dormir e ainda de manhã não tinha resolvido, a gente estava tentando resolver e só veio dar certo agora, graças a Deus, mas foi esse o problema. Eu já estava nervosinha, cheguei a ficar toda me tremendo achando que não ia resolver, mas deu certo graças a Deus, estou mais calma".

João Gomes relembra o início da carreira

Em um momento sozinho, João Gomes gravou stories para falar sobre como reagiu ao gravar seu primeiro álbum no passado. “Lembro de quando eu terminei de gravar meu primeiro CD. Tinha um carro na garagem do estúdio e eu chorei tanto ali atrás porque eu consegui gravar. Não era nem porque tinha feito sucesso nem nada, eu não sabia. Eu chorava tanto. Ver o tempo passar, as coisas acontecendo, realmente a vida mudar. A única coisa que a gente tinha naquele momento era gratidão. Uma coisa tão simples para muitos, mas era uma coisa tão importante de todos os jeitos”, afirmou ele.

O artista ainda comentou sobre a interação com os fãs. “A única coisa que me levou até vocês foi a música. Em todos os lugares que eu cheguei, a música chegava primeiro. O povo pedia para tirar foto e eu ficava 'meu deus!'. A música é uma coisa que toca muito o coração”, comentou.