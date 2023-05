João Gomes e a namorada curtem jantar especial com Kevi Jonny e Sthe Matos

Kevin Jonny revela como começou a sua amizade com João Gomes após jantar de casais

Os cantores João Gomes e Kevi Jonny aproveitaram uma folga na agenda para marcarem um jantar especial com suas namoradas. João apareceu trocando carinhos com a amada, Ary Mirelle, enquanto Kevi estava abraçadinho com Sthe Matos.

O jantar especial celebrou a amizade dos artistas, que nasceu durante a pandemia de Covid-19. “Foi na pandemia que eu conheci o João Gomes. E desde então a gente sempre se encontrava nos camarins por esse Brasil a fora, mas nunca tínhamos feito uma viagem em casal. Aí casaram as agendas e a gente se encontrou”, disse Jonny.

Vale lembrar que João Gomes e Ary reataram o namoro há poucas semanas. Os dois vivem em clima de romance e ela até participou de um show dele há poucos dias. Nas redes sociais, ele se declarou para a amada. “Essa menina alivia todos os meus anseios.. Quando estou sozinho, sinto muito sua falta. Nem gosto de pensar que um dia te fiz chorar. Eu sei que somos diferentes, mas eu gosto de te ver assim... Foi assim que te conheci e me apaixonei. Eu te amo”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kevi Jonny 🎙 (@kevijonny)

Sthe Matos leva susto em carro de aplicativo

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Sthe Matos (24) levou um grande susto ao pegar um carro de aplicativo no último final de semana. Ela contou que encontrou uma cobra dentro do veículo quando abriu a porta. A estrela relatou o susto que levou em um depoimento nas redes sociais e ainda mostrou a foto da cobra verde.

"Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Ó como eu estou, me tremendo. Vim fazer as sobrancelhas aqui em Narjara, peguei um Uber, porque meu carro está na concessionária. Quando chegou, que abri a porta, tinha uma cobra e ela pulou em cima de mim", disse ela nos stories do Instagram.

Então, ela deu mais detalhes sobre o ocorrido. "Eu estou desesperada aqui agora. Ainda estou em choque, sabia? Vi que ela é verde e veio com a cabeça pra cima de mim. Abri e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura! E essa cobra já apareceu na minha casa uma vez. Parece que vou infartar", declarou.