João Gomes curte noite de festa com seu novo affair, diz colunista

João Gomes estaria vivendo affair com atriz e os dois estariam inseparáveis, informou colunista. Tanto que foram curtir uma festa nesta semana

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 11h50

O cantor João Gomes pode ter encontrado um novo amor! De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ele estaria vivendo um romance com a atriz Duda Wendling. Os dois ainda não assumiram o romance publicamente, mas teriam sido vistos em uma festa na noite de terça-feira, 9.

O colunista revelou que fontes informaram que os dois ficaram o tempo todo juntos em um evento no Rio de Janeiro. Leo Dias contou que revelou o novo affair do artista em julho, mas ela contou que os dois são apenas amigos.

Veja foto de Duda Wendling:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DW 👼🏻 (@dudawendling)

João Gomes celebra a amizade com Maisa Silva

Há pouco tempo, João Gomes contou mais sobre a sua amizade com a apresentadora Maisa Silva. Em conversa com o Jornal Extra, João Gomes contou que começou a falar com Maisa pelas redes sociais e eles se conheceram em um show dele. "A Maísa eu fui conhecer pessoalmente no ano passado. Eu fiz uma apresentação em São Paulo e ela compareceu. Depois do show, ela me mandou mensagem no Instagram falando que tinha achado massa uma pessoa da minha idade cantando e fazendo sucesso igual a mim, me passando uma energia muito boa com o que ela escreveu. Quando eu fui responder, vi que tinha uma mensagem muito antiga minha, de 2017, me declarando, não sei nem o que eu tinha na cabeça na época (risos). Eu acho que queria ser tanto amigo dela, que mandei aquele direct. Nisso a gente começou a fazer essa brincadeira interna entre a gente", disse ele.

