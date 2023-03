João Gomes celebra sucesso na carreira com homenagem

João Gomes ganha homenagem ao atingir os 3,5 bilhões de streams de áudio e vídeo e relembra o início da carreira: 'Eu chorava tanto'

O cantor João Gomes está em clima de celebração em sua carreira. Sucesso no piseiro, o artista acaba de ganhar uma homenagem pela sua carreira que conquistou o Brasil. Nesta semana, ele ganhou um quadro para marcar quando atingiu os 3,5 bilhões de streams de áudio e vídeo totais.

O rapaz posou ao lado do quadro e da equipe nas redes sociais. Além disso, durante a madrugada desta quinta-feira, 30, João Gomes relembrou o início da carreira nos stories do Instagram.

Em um momento sozinho, ele gravou stories para falar sobre como reagiu ao gravar seu primeiro álbum no passado. “Lembro de quando eu terminei de gravar meu primeiro CD. Tinha um carro na garagem do estúdio e eu chorei tanto ali atrás porque eu consegui gravar. Não era nem porque tinha feito sucesso nem nada, eu não sabia. Eu chorava tanto. Ver o tempo passar, as coisas acontecendo, realmente a vida mudar. A única coisa que a gente tinha naquele momento era gratidão. Uma coisa tão simples para muitos, mas era uma coisa tão importante de todos os jeitos”, afirmou ele.

O artista ainda comentou sobre a interação com os fãs. “A única coisa que me levou até vocês foi a música. Em todos os lugares que eu cheguei, a música chegava primeiro. O povo pedia para tirar foto e eu ficava 'meu deus!'. A música é uma coisa que toca muito o coração”, comentou.

Também nesta quinta-feira, 30, João Gomes lançou o seu CD Raiz, no qual resgata regravações de antigos sucessos que marcaram gerações, como Seja Pra Mim, Mais Um Beijo Perdido, Sonho Lindo, Carro de Apaixonado e Se Não Valorizar. Além disso, o álbum conta com cinco músicas inéditas.

“Eu sou um grande apaixonado pelas músicas que cantam o amor. Assim como no DVD em que eu trouxe Fagner e Vanessa da Mata, trazendo sucessos que marcaram a carreira, eu quis colocar no repertório do CD canções que eu sempre escutei e que sou fã. Espero que a galera curta na minha voz!", disse ele.

João Gomes visita a bancada do Jornal Nacional

Em uma passagem pelos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, o cantor João Gomes surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma visita inusitada que realizou. O cantor surgiu sorridente posando na bancada do Jornal Nacional, com a clássica sigla do jornal e a redação atrás dele.

O dono do hit “Dengo” ainda publicou uma foto com a âncora do jornal, Renata Vasconcellos, onde esbanjava alegria. “Hoje o boa noite do Jornal Nacional vai ser especial... começa às 20:30”, escreveu o artista na legenda da postagem. João ainda brincou: "Alguém vai assistir?”.