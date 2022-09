João Gomes assina contrato internacional em Paris

Cantor João Gomes foi à Paris para assinar seu primeiro contrato internacional com a distribuidora Believe

Nesta quarta-feira, 27, o cantor pernambucano João Gomes (20) esteve em Paris para assinar seu primeiro contrato internacional, com a distribuidora musical Believe, que terá exclusividade na divulgação dos trabalhos do artista.

A parceria mundial do cantor será em conjunto com as empresas que gerenciam sua carreira, Top Eventos e Tapajós Produções. “Estou feliz de estar aqui. Realizar mais esse sonho em minha vida. É a oportunidade de mostrar pro mundo minha música, minha história”, disse João, que já chegou chegando na nova distribuidora.

O cantor aproveitou para mostrar para Denis Ladegailleria, CEO e fundador da Believe, um pouco da cultura nordestina, mostrando o que é Pega de Boi e Vaquejada.

Além disso, João Gomes esteve presente nesta terça-feira, 26, no estádio de futebol Parc des Princes, do Paris-Saint Germain, para assistir o jogo amistoso entre a Seleção Brasileira contra a Tunísia.

João Gomes assina contrato internacional - Créditos: Divulgação

João Gomes lança 'Eu Tenho a Senha', primeiro single de seu novo DVD, 'Acredite'

O cantor pernambucano João Gomes lançou o primeiro single de seu DVD Acredite, gravado no Marco Zero, em Recife. A canção Eu Tenho a Senha foi a escolhida para abrir o trabalho, pois já é bem conhecida pelo público do artista.

Além de Eu Tenho a Senha, o DVD traz mais 20 músicas, com participações especiais de Vanessa da Mata (46), Tarcisio do Acordeon (28), Vitor Fernandes (25), Yara Tchê (34), Raimundo Fagner (72) e L7NNON (28). "Estou feliz com o resultado. Vamos mostrar pro Brasil nossa força, nossa cultura e sempre reforçando o poder do sonho”, finalizou João.

A gravação do DVD de João levou milhares de seus fãs para um dos pontos turísticos mais famosos da capital pernambucana. "É possivel sonhar e o impossível sempre pode acontecer e, claro, contar com Deus que está no céu”.