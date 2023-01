Jennifer Lopez aparece em vestido transparente cheio de brilhantes

A atriz Jennifer Lopez foi à première de seu novo filme com um vestido de chamar atenção

A cantora e atriz estadunidense Jennifer Lopez foi à première de seu novo filme, Casamento Armado, com muito estilo na última quarta-feira, 18! Ela chamou muita atenção no evento internacional.

Jennifer estava usando um vestido longo, com transparência, e cheio de de cristais dourados. O vestido com transparência tem um tom nude, e na cintura, a famosa adicionou um laço amarelo por dentro do tule, dando um ponto de luz no visual de tons neutros. A famosa ainda apostou em uma bolsa estilo clutch amarela, brincos longos de brilhantes e o cabelo em um coque alto amarrado e finalizado com gel!

Ben Affleck apostou em um terno de caimento perfeito em tom cinza grafite e gravata e camisa em um tom cinza claro, muito elegante!

"Casamento Armado", o filme protagonizado por Jennifer Lopez

O filme de comédia romântica "Casamento Armado" será lançado no dia 27 de janeiro, no Streaming Prime Vídeo, e é estrelado por Jennifer Lopez (Darcy) e Josh Duhamel (Tom).

Na história, o casal viaja para um lugar diferente para fazer a cerimônia de casamento, porém alguns criminosos tomam o lugar e os noivos precisam proteger suas famílias e convidados.

Segundo o ator, trabalhar com Jennifer foi uma experiência foi muito gratificante e ele nunca se divertiu tanto: "J.Lo [Jennifer] é tipo... ela é a chefe do melhor jeito possível. Fazer esse filme foi um dos momentos mais divertidos de todos! E um dos lugares mais bonitos do mundo."

Dirigido por Jason Moore, o cast também conta com Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D'Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter e Lenny Kravitz.