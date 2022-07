Jão revela que teve o carro perseguido: 'Medo de sofrer um acidente'

Jão faz relato sobre ter sido perseguido por outro carro ao voltar de um show e como conseguiram despistar o veículo de pessoas estranhas

O cantor Jão e sua equipe viveram momentos de tensão após voltarem de um show no interior de São Paulo. Ele apareceu nas redes sociais para contar que teve o seu carro perseguido por outro veículo enquanto estava indo para sua casa. O artista relatou que eles perceberam que outro carro estava o tempo todo atrás deles e tentaram despistar, mas foi difícil impedir a aproximação do carro com pessoas não identificadas.

No relato, o artista disse que ficou preocupado com o que poderia acontecer, já que tiveram que fazer manobras arriscadas para despistarem o outro carro e chegarem em segurança em casa. "Queria falar uma coisa estranha e séria com vocês", disse ele no início do desabafo, e completou: "Na metade do caminho, notamos que havia um outro carro há muito tempo próximo do nosso. Seguindo a gente. Estava bem grudado. No começo, achei que não fosse nada".

Jão conta sobre o susto com a perseguição

Então, ele continuou: "Não sei quem estava lá, qual era a intenção de quem estava ali. De vez em quando a gente via flash de celular de dentro do carro. A gente fingiu que ia encostar o carro para tirar a dúvida e eles pararam na nossa traseira. A gente correu muito e tentamos achar um desvio para chegar em casa. Começou a ficar perigoso, porque subimos meio-fio, atravessamos sinal... Isso durou uns 30 minutos. Eles achavam a gente o tempo inteiro. Estava com medo de sofrer um acidente".

Por fim, Jão fez um pedido para os fãs. "Eu nem deveria estar pedindo isso, porque é uma coisa óbvia. Não façam isso, por favor. Foi perigoso para mim, para a minha equipe, para meus amigos. Para vocês do outro carro. Fora que chegamos muito tempo do que a gente deveria ter chegado em casa. Depois de uma semana inteira de trabalho. Não façam isso", declarou.

