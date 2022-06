Jão revela cliques inéditos com Anavitória e web dispara: ''Cadê o feat?''

Jão compartilha cliques inéditos com Anavitória após apresentação em São Paulo e deixa web apaixonada

Redação Publicado em 02/06/2022, às 09h07

Jão (27) usou seu Instagram, na última quarta-feira, 01, para compartilhar alguns cliques dos bastidores do seu último show em São Paulo, no Espaço Unimed, que contou com a presença surpresa de ANAVITÓRIA.

No carrossel de imagens, o interprete de Idiota compartilhar registros inéditos com Ana Caetano (27) e Vitória Falcão (27), os preparos para a apresentação no camarim e detalhes do seu look usado.

"Pra vocês eu me desmonto", escreveu o artista, ao citar uma frase da canção Explodir do duo.

Nos comentários, é claro, não faltaram elogios ao artista. "Eu só preciso de um feat de vocês", disparou uma fã que recebeu mais de 100 curtidas no comentário. “Meus três amores”, escreveu um fã. “Que noite linda! Foi inesquecível”, disse outra internauta.

Jão está em turnê com seu mais recente disco, Pirata, cantando singles como Coringa, Não Te Amo e Meninos e Meninas. Seus próximos shows acontecem em Belo Horizonte e Brasília estão esgotados. O cantor retorna a São Paulo em agosto deste ano, para mais dois shows, totalizando cinco ao total.

