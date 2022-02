Jão lança clipe de 'Idiota', repleto de referências a casais icônicos do cinema e Ayrton Senna

Sucesso do álbum 'Pirata', cantor Jão lança clipe de 'Idiota' com referências a casais icônicos da mídia

André Luiz Freitas Publicado em 09/02/2022, às 12h13

Após conquistar o público brasileiro e as plataformas digitais, a música Idiota se tornou oficialmente o novo single do álbum PIRATA, do cantor Jão(27).

A faixa, que retrata um amor intenso, ganhou um videoclipe dirigido por Pedro Tófani e recheado de referências a casais icônicos do entretenimento nacional e internacional.

Entre os casais icônicos referenciados no clipe, estão Ayrton Senna (1960–1994) e Xuxa (58), Peter Parker e Mary Jane, de Homem-Aranha, Jack e Rose, de Titanic. Além de cenas que remetem aos filmes: Dona Flor e Seus Dois Maridos, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você e O Segredo de Brokeback Mountain.

Jão lança clipe de 'Idiota' com referências de casais clássicos icônicos do cinema:

'Idiota' também possui outras versões:

Idiota foi lançada no álbum PIRATA, em outubro de 2021, e se tornou uma das faixas preferidas dos fãs. Além do clipe, a faixa também possui outras duas versões, sendo uma live e estúdio.