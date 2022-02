Jão anuncia lançamento do clipe da música "Idiota" para semana que vem

Junto com o anúncio, o cantor postou fotos que mostravam que o clipe terá referências cinematográficas

Nesta quinta-feira, 3, Jão (26) anunciou a data e horário de lançamento do clipe da música Idiota, do seu novo álbum.

A música do álbum Pirata do cantor, começou a fazer parte de uma trend do TikTok e agora o artista revelou que o clipe vem aí!

Jão postou duas fotos, na primeira o cantor de Coringa aparece recriando a cena do primeiro filme de Homem Aranha onde Tobey Maguire (46) e Kirsten Dunst (39) se beijam quando o super-herói está de ponta cabeça.

Na segunda foto, o artista faz uma referência ao filme O Segredo de Brokeback Mountain de 2005, que é estrelado por Heath Ledger e Jake Gyllenhaal (41).

O cantor fez o anúncio na legenda do post, escrevendo: "IDIOTA, O CLIPE, 09/02 às 12h". E muitos famosos que gostam do trabalho do artista comentaram na publicação.

Pabllo Vittar(27) reagiu a notícia comentando: "AAAAAAAAA", e o influenciador Vittor Fernando (27) escreveu: "Meu Deus que coisa linda". A atriz Nanda Costa (35), que recentemente postou um vídeo com a filha, comentou: "Woww".

Os fãs de Jão adoraram as referências cinematográficas do clipe! "Brokeback Meu Deus do Céu", comentou um seguidor. E outra fã escreveu: "Jão Miranha".

