Iza surge deslumbrante em fotos de divulgação do novo clipe

Iza aparece com looks poderosos e elegantes em fotos de divulgação do clipe da música Fé

A cantora Iza caprichou nas poses para as novas fotos de divulgação do seu novo clipe para a música Fé. O vídeo será lançado na sexta-feira, 3 de junho, e a estrela já deu uma pista dos looks que usou na gravação.

Nesta quinta-feira, 2, Iza mostrou três fotos com looks diferentes. Em uma delas, a estrela surgiu com um conjunto todo azul e decotado, com direito a chapéu combinando. Na outra foto, ela apareceu sendo levantada por pessoas e usando um body justinho. Por fim, Iza apareceu com um macacão justíssimo ao corpo e com adereços de metal no cabelo.

Ao anunciar a nova canção, Iza contou: "Quem não teve medo, de não dar conta... De não chegar lá? E foi dormir, porque chorar não resolvia. Mas insistiu, caiu e levantou, de novo e de novo. Na força, no corre a na coragem. Você, eu, todo mundo. Apesar tudo, seguimos, fazendo nosso caminho, firme, sem duvidar com fé. Fé".

Confira as fotos da cantora Iza:

