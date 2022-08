Iza surge de toalha micro em foto de novo projeto: ''Perfeita''

A cantora Iza anunciou uma nova música nas redes sociais com uma foto belíssima no banheiro

Iza (31) está chegando! Nesta terça-feira, 30, Iza compartilhou novas imagens do seu novo projeto e surpreendeu os fãs. No perfil do Instagram, a cantora divulgou a capa da canção, Mole, que será lançada no dia 2 de setembro.

Na imagem, a artista aparece no banheiro cor de rosa usando apenas toalha no estilo cropped e saia.

E a divulgação não parou por aí! Iza também compartilhou um vídeo do possível videoclipe. Nele, ela surge no espelho de roupão e toalha no cabelo.

"Ai meu deus, vem aí", disse uma internauta; "Se preparem porque a mamãe está chegando", declarou outro; "Que capa mais linda, arrasou demais", disparou um terceiro.

Vale lembrar que Iza se apresenta no Rock In Rio no dia 4 de setembro e, pelo jeito, os fãs vão poder ver em primeira mão as apresentações das novas músicas.

IZA EXIBE FOTO DA INFÂNCIA PARA NOVO PROJETO

Iza encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 29, ao compartilhar uma foto de quando era criança. Ao compartilhar o clique no feed do Instagram, a artista aproveitou para anunciar a data de lançamento de seu novo projeto. "Três 02/09", escreveu ela na legenda da publicação, sem dar mais detalhes.

