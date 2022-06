Iza relembra apresentação da sua nova música no Rock In Rio Lisboa: ''Ainda sem acreditar''

A cantora Iza resgatou um vídeo da sua apresentação no Rock In Rio e celebrou a conquista

Iza (31) usou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 23, para relembrar a sua apresentação no Rock In Rio Lisboa.

A cantora aproveitou o clima de nostalgia e comentou sobre a sua felicidade em poder cantar a sua nova música, Fé, durante o show.

"Ainda sem acreditar que a estreia de FÉ nos palcos foi no @rockinriolisboa. Essa vida é louca e incrível", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs foram só elogios. "Um arraso", "Tão maravilhosa", "Se em vídeo está incrível, imagina ao vivo", dispararam.

Iza fez sua estreia na Europa ao se apresentar no festival com um look poderoso vermelho e uma apresentação impecável.

