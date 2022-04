IZA esbanja estilo ao postar TBT: "Não toque, é arte"

IZA publicou uma série de fotos com um look estiloso em dia de TBT e fãs adoraram

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 20h28

Em dia de TBT, IZA (31) esbanjou beleza e estilo no seu Instagram nesta quinta-feira, 28, com uma série de fotos.

Com um vestido estampado com obras de arte, a cantora posou e fez carão com os sapatos de salto alto e brincos com brilhantes.

A Rainha de bateria da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense escreveu na legenda das duas postagens: "Não toque é arte".

Nos comentários, os fãs de IZA amaram os cliques da artista. "Deusa belíssima", comentou um seguidor. "Do nada!! Maravilhosa", escreveu um fã surpreso.

Outra admiradora da cantora comentou: "Muita beleza para uma mulher só". E outro fã escreveu: "A mais linda do mundo".

Confira aqui os cliques de IZA!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)