Iza celebra sucesso de 'Sem Filtro' exibindo making of inédito do clipe

Em making of, Iza revela detalhes por trás da mega-produção do clipe de 'Sem Filtro' e impressiona web

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 15h03

Na última terça-feira, 22, Iza (31) comemorou o sucesso de seu mais recente hit, Sem Filtro, com um presente para os fãs.

Com um clipe super elaborado, a cantora resolveu revelar alguns detalhes de bastidores num making of especial.

Nas filmagens, é possível conferir de perto alguns dos looks usados pela artista, bem como toda a estrutura montada para o vídeo com grande equipe de produção.

“1 milhão de views em Sem Filtro remix! Liberei o making of do clipe oficial pra vocês! Vem assistir”, escreveu a rainha de bateria da Imperatriz Leopoldina na legenda do post.

Logo os fãs apareceram para aplaudir o trabalho. “Não consigo parar de ouvir”, confessou um. “Aqui em casa é todo dia”, declarou outro. “Melhor música”, elogiou mais um.