Ivete Sangalo se encontra com Luísa Sonza durante show em São Paulo

As cantoras Ivete Sangalo e Luísa Sonza se abraçaram durante show em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 17h44

Nesta sexta-feira, 17, Ivete Sangalo (50) compartilhou algumas imagens com Luísa Sonza (23) durante um show que fez em São Paulo noite passada.

A cantora se apresentou neste último dia 16 e chamou Luísa para dançar com ela no palco. As artistas se abraçaram em frente ao público.

Além de Luísa, Ivete também postou fotos com o ex-BBB Tiago Abravanel (34) e com a cantora Vanessa Da Mata (46).

Nos comentários, Sabrina Sato (41) elogiou as fotos publicadas por Ivete: “Maravilhosa”, escreveu a mãe de Zoe (3).

Os fãs de Ivete também adoraram os cliques publicados. “A mais linda sempre”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “A beleza de milhões! Te amo infinito”.

Nesta quinta-feira, 16, Luísa Sonza se encontrou com outra cantora, Maiara(32) da dupla sertaneja com Maraisa (32).

Luísa também comemorou o aniversário de 50 anos de Ivete, que ganhou um show especial para comemorar a data, postando fotos abraçada com a cantora.

