Ivete Sangalo rebate comparação com Anitta: "Ela quis isso, eu não"

Ivete Sangalo foi questionada se não tinha intenção de exportar sua música, como fez Anitta

Ivete Sangalo (50) teve sua carreira comparada com o sucesso internacional de Anitta (29) durante uma entrevista que concedeu a Folha de S. Paulo.

A cantora, que está se preparando para as festas do Carnaval, afirmou que não tem ambição de ser um fenômeno no exterior.

“Por causa de Anitta, muito se falou da exportação da música brasileira. Hoje você faz mais shows no Brasil. Não tem mais vontade de se internacionalizar?”, questionou o jornalista Pedro Martins.

A artista rapidamente rebateu a comparação. “Como Anitta, ninguém fez. Mas ela quis isso. Eu não quis. Não imagino o volume de trabalho e de quantas coisas ela precisou abrir mão. Na minha visão, minha carreira internacional está consolidada, porque o que quero é ir a qualquer lugar do mundo e ter quem me ouvir. Existem outras proposições. Lotar o Madison Square em Nova York é lindo, mas nada se compara a um Maracanã cheio”, explicou Ivete.

‘Chega Mais’: Ivete Sangalo fala sobre novo projeto, amor ao carnaval e mais

Ivete Sangalo deu uma entrevista coletiva para falar um pouco sobre seu mais novo projeto, o EP de cinco faixas ‘Chega Mais’! Durante a conversa com jornalistas, a artista deu detalhes das inspirações do projeto, explicou o amor pela festa que é o Carnaval e muito mais!

‘Chega Mais’ é o mais novo projeto da cantora para poder celebrar o retorno da comemoração do Carnaval, que volta em 2023 após dois anos sem os consagrados trios elétricos e aglomeração, por conta da pandemia da Covid-19.

Indo pelo caminho contrário de muitos artistas, que apostam em um single, ou seja, uma única música que estoure e seja o grande hit do Carnaval, Ivete investiu em um EP de cinco faixas. “Eu não lanço música com o objetivo dela ser a música do Carnaval, ela tem uma importância para mim”, explicou.