Ivete Sangalo nega uso de drogas ilícitas em shows: "São ondas de energia que alimentam"

Ivete Sangalo abriu o coração sobre o assunto durante bate-papo no podcast do marido, Daniel Cady

Ivete Sangalo (50) abriu o coração ao falar sobre os boatos que a acompanham há décadas, de que ela supostamente usa drogas ilícitas antes das apresentações.

"Eu tenho essa energia, que ela não está descrita, que não tem literatura para isso. São ondas de energia que alimentam", contou Ivete, explicando que as reações que ela presencia em cima dos palcos e dos trios elétricos são de inspiração própria.

"Essa correspondência, vou ficando doida. Fico com essa substância, que se vendesse num potinho seria sensacional. E é só essa substância, viu, gente? Na minha vida. A melhor escolha que eu fiz na minha carreira foi buscar meu balde diariamente para eu poder ter condições de compartilhar essas coisas sem precisar de subsídios outros", afirmou Ivete, referindo-se aos rumores.

É a segunda vez que Ivete Sangalo fala sobre o assunto

Em março do ano passado, a apresentadora do The Masked Singer Brasil também falou sobre os boatos, durante uma live com o marido.

Na ocasião, ela contou que muitas vezes é questionada sobre um possível uso de drogas durante seus shows a fim de manter a energia em palco.

"Já houve muitos momentos em que as pessoas duvidaram da minha energia: 'Será que ela tinha relação com alguma droga? Será que toma coisas para entrar no palco?''", afirmou a baiana.

Mas, segundo ela, sua energia é consequência de uma série de hábitos saudáveis diários, especialmente a boa alimentação.

Ivete se abriu e, além de esclarecer os rumores relacionados às drogas, desabafou sobre como a relação com a comida pode causar traumas nas pessoas.

"Meu pai relacionou a comida a um poder", contou ela, recordando que ele foi privado de comer muitas vezes ao longo de sua vida.

Por conta disso, teria aprendido a comer até sentir o estômago dolorido, e não até se sentir saciada. "Vi meu pai muitas vezes sendo hospitalizado", lembrou.