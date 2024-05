Ivete Sangalo não é a única: veja outros artistas que já cancelaram turnês

Ivete Sangalo anunciou nesta quarta-feira, 15, o cancelamento de sua turnê A Festa; shows celebrariam os 30 anos de carreira da cantora

Ivete Sangalo (51) pegou os fãs de surpresa nesta quarta-feira, 15, ao anunciar o cancelamento de sua turnê A Festa, que celebraria seus 30 anos de carreira. Apesar da notícia inesperada, a artista não é a única que já desmarcou uma leva de shows. Confira outros artistas que fizeram o mesmo.

Pouco tempo depois do anúncio de Ivete Sangalo , também nesta quarta-feira, a cantora Ludmilla (29) anunciou o cancelamento da turnê Ludmilla in The House. Através de um comunicado compartilhado em seu perfil do Instagram, a artista lamentou o momento e pediu a compreensão dos fãs.

"Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem", lamentou a artista.

"Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todo esse tempo", completou Ludmilla.

Em meados de setembro do ano passado, Justin Bieber (30) cancelou a Justice WorldTour. O artista canadense já havia cancelado algumas datas de apresentações, porém, chegou a fazer seu show no Rock in Rio. Na época, a produtora responsável pelas apresentações afirmou que o cancelamento teria acontecido devido a questões relacionadas à saúde mental do músico.

Shawn Mendes (23) também integra a lista de cantores que cancelaram turnês. Em julho de 2022, ele anunciou o cancelamento de todos os shows da turnê Wonder para cuidar de sua saúde mental. Antes da decisão, ele já havia adiado o início das apresentações.

Um ano antes, em 2021, a cantora Taylor Swift (34) cancelou os shows da turnê Lover. As apresentações já haviam sido adiadas em 2020, devido à pandemia de Covid-19, porém, em fevereiro ela anunciou que não faria mais nenhum dos shows programados para a tour.

No ano de 2018, a cantora Demi Lovato (31) também cancelou sua turnê. A artista faria apresentações da Tell Me You Love Me Tour na América Latina, porém, optou por não continuar com as apresentações após ter sido internada por sofrer uma overdose.

CONFIRA PRONUNCIAMENTOS DE IVETE SANGALO E LUDMILLA:

