Ivete Sangalo leva fãs à loucura com show no Rock in Rio Lisboa: ''Gratidão imensa''

Com look poderoso, cantora Ivete Sangalo se apresentou no Rock in Rio Lisboa e agradeceu pela participação no festival

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 08h17

A nossa diva Ivete Sangalo (50) deu o nome e agitou os fãs no Rock in Rio Lisboa!

A artista foi atração do Palco Mundo no festival, no domingo, 19, em Portugal.

Para a ocasião, a gata escolheu um look poderoso, um macacão azul de mangas compridas e um decotão. Usando um rabo de cavalo com os fios compridos, ela completou o visual com sandálias da mesma cor

Em seu feed no Instagram, Ivete compartilhou fotos do festival em que aparece no palco, trocando carinhos com os fãs, e agradeceu pela participação.

"Vai ter chuva de post sim! Que momento! Voltar à minha Lisboa nesse palco dessa festa única que é o @rockinrio. Gratidão imensa por ser uma cantora tão feliz e com tanto amor em minha volta", celebrou a cantora.

Em outro post, em que surgiu exibindo uma jaqueta que ganhou de presente de um amigo, ela escreveu: "Acabo de me nomear a garota Rock In Rio. Não vou conseguir dormir na euforia do amor. Obrigada Lisboa. Jaqueta que ganhei no meu aniversário de meu amigo querido Roberto Medina! Obrigada família", disse ela.

O ex-BBB Pedro Scooby (33) marcou presença no festival com a esposa, Cintia Dicker, e o filho mais velho, Dom, fruto do relacionamento com Luana Piovani.

Vale ressaltar que a cantora Iza (31) também se apresentou no Rock in Rio Lisboa.

Ivete Sangalo encontra Luísa Sonza em São Paulo

Recentemente, Ivete Sangalo registrou o encontro que teve com Luísa Sonza (23) durante um show que fez em São Paulo. A cantora chamou Luísa para dançar com ela no palco e trocaram carinhos em frente ao público.

Confira os registros de Ivete Sangalo no Rock in Rio Lisboa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)