Ivete Sangalo faz piada ao ver Wanessa Camargo e Dado Dolabella juntos

Ivete Sangalo se diverte ao comentar sobre o romance de Wanessa Camargo e Dado Dolabella: 'Só penso em sacanagem'

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 17h04

A cantora Ivete Sangalo (50) não se segurou e fez um comentário ao falar sobre o romance da cantora Wanessa Camargo (39) com o ator Dado Dolabella (42). As duas se encontraram em um show neste final de semana e a cantora fez um comentário ousado sobre o novo amor da amiga.

“Agora, quando olho para eles eu só penso em sacanagem. Já gosto de uma sacanagem, né? Sejam muito felizes porque é isso que a gente tem que ser”, disse Ivete.

Por sua vez, Wanessa elogiou a amiga e falou sobre a admiração que sente por ela. “Te amo, rainha. Você é nosso exemplo de como a gente tem que ser na vida. Quando comecei na carreira, algumas pessoas não deram apoio, sem nem me conhecer direito você fez um vídeo desejando sorte, tudo, me fez convite, me deu força”, afirmou.

Marido de Ivete Sangalo fala sobre a família

O nutricionista Daniel Cady (37), que é marido da cantora Ivete Sangalo (50), revelou que nem sempre é fácil criar os filhos que são frutos do casamento com uma pessoa famosa. Ele contou que o casal precisou lidar com as regalias que as crianças recebem por serem famosas.

Em participação no podcast Pod.com, ele garantiu que o casal conseguiu superar a dificuldade para que os filhos cresçam como crianças comuns.

"Ter um filho já é difícil. Ter um filho com uma pessoa famosa... Um dos primeiros problemas que enfrentei foi meu filho na escola. Descobri que não estava pegando fila. Privilégio. Rapaz, fiquei louco. Também chegavam muitos presentes, muitas regalias. Eu falava: 'Poxa, a gente tem o maior cuidado aqui, eu e a mãe [Ivete], para poder trabalhar desde pequenininho que ele é uma pessoa comum, qualquer. A gente nunca deu uma carteirada, parada em blitz, sei lá", disse ele.