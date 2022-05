Ivete Sangalo define a chegada dos 50 anos: 'Traz calma'

Prestes a completar 50 anos, Ivete Sangalo revela a emoção de voltar para Juazeiro para um show especial no seu aniversário

A cantora Ivete Sangalo está empolgada para a celebração do seu aniversário de 50 anos de vida. Ela fará um show especial na cidade de Juazeiro, na Bahia, que será transmitido pela Globo, na próxima sexta-feira, 27 de maio. Assim, a estrela já está na contagem regressiva e contou como é completar 50 anos.

"A chegada dos 50 anos, para mim, representa a chegada de uma maturidade deliciosa, que traz calma. Vejo como uma forma de agradecer por estar aqui vivendo cheia de saúde, cheia de energia, fazendo o que eu mais gosto. Hoje eu tenho os meus filhos, a minha família, eu tenho uma carreira de muito sucesso, graças a Deus, e é a certeza de que está valendo muito a pena", disse ela.

Ivete ainda contou sobre as memórias que surgem quando pensa em sua trajetória. "Cada momento que eu vivi e que eu vivo na minha vida tem sua importância e seu lugar na minha construção como indivíduo. E a minha carreira foi fundamental no fortalecimento da minha alma. Então, não tem como eu separar o pessoal e profissional, porque é uma bola de emoção que se confunde muito. Profissionalmente, tantas coisas lindas me aconteceram, tantos aprendizados. Eu trabalho com uma coisa que eu gosto; isso é tão maravilhoso! Na minha vida pessoal, ganhei muita, muita maturidade para muitas coisas, para outras nem tanto. Mas, meu Deus, que bom que eu peguei os caminhos que foram melhores para mim! Esse é o grande aprendizado, as minhas memórias, que bom que eu peguei esses caminhos na minha vida", afirmou.

O show de aniversário de Ivete Sangalo

Então, a artista deu detalhes do que está preparando para o show especial. "O grande lance especial é que vai ser no dia do meu aniversário. Eu vou estar na minha cidade comemorando os meus 50 anos, comemorando esse novo ciclo que se encerra e que se começa. É um show lindo que se chama “Tudo Colorido”. Depois desse tempo sombrio, esse tempo cinza de pandemia que nós vivemos, eu quero levar ao público o grande barato da vida, o que me movimenta, que é a alegria, a felicidade e a música. Então, vai ser um show lindo! Eu estou preparando um cenário e um coração cheio de coisas boas para dividir com as pessoas", afirmou.

Além disso, Ivete abriu o coração ao falar sobre a importância da cidade do show em sua vida. "A escolha de voltar a Juazeiro é porque é uma cidade que tem uma importância gigantesca na minha vida. O tempo que vivi em Juazeiro junto com a minha família foi fundamental para os pilares que me sustentam como ser humano. Eu tive uma infância muito especial, de muito aprendizado. Foi lá que eu construí as minhas primeiras amizades de uma vida inteira, a relação com a cidade, com cada lugar, com cada cantinho, com o rio São Francisco. As memórias afetivas que eu tenho de Juazeiro são muito importantes dentro das minhas emoções. Vai ser uma data muito linda, minha família inteira vai estar comigo e vai ser uma maneira de me reconectar com tudo que me trouxe até aqui", declarou.

A transmissão do show de Ivete Sangalo terá apresentação de Érico Brás na Globo.