Ivete Sangalo dá spoiler do palco do show de seu aniversário de 50 anos

Ivete Sangalo surpreende ao mostrar foto do palco montado em Juazeiro para show especial do seu aniversário de 50 anos

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 10h16

A cantora Ivete Sangalo (49) já está na contagem regressiva para a comemoração em grande estilo do seu aniversário de 50 anos de vida. Ela fará um show especial na cidade de Juazeiro, na Bahia, que será transmitido na Globo após a novela Pantanal. Assim, nesta quinta-feira, 26, a musa já deu um spoiler de como está a preparação para a festa.

Nas redes sociais, a artista mostrou fotos do palco montado na beira de um rio e já deixou os fãs ansiosos para o show. “O sol brilhando inteiro para nós!”, disse ela na legenda.

Ivete Sangalo fala sobre a chegada dos 50 anos e do show especial

A cantora Ivete Sangalo faz aniversário na sexta-feira, 27, e está animada com a celebração. "A chegada dos 50 anos, para mim, representa a chegada de uma maturidade deliciosa, que traz calma. Vejo como uma forma de agradecer por estar aqui vivendo cheia de saúde, cheia de energia, fazendo o que eu mais gosto. Hoje eu tenho os meus filhos, a minha família, eu tenho uma carreira de muito sucesso, graças a Deus, e é a certeza de que está valendo muito a pena", disse ela.

Além disso, ela falou sobre a expectativa para seu show de aniversário. "O grande lance especial é que vai ser no dia do meu aniversário. Eu vou estar na minha cidade comemorando os meus 50 anos, comemorando esse novo ciclo que se encerra e que se começa. É um show lindo que se chama “Tudo Colorido”. Depois desse tempo sombrio, esse tempo cinza de pandemia que nós vivemos, eu quero levar ao público o grande barato da vida, o que me movimenta, que é a alegria, a felicidade e a música. Então, vai ser um show lindo! Eu estou preparando um cenário e um coração cheio de coisas boas para dividir com as pessoas", afirmou.