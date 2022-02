Ivete Sangalo abre álbum de fotos com Agnes Nunes na gravação do seu documentário: ''Muito talento''

A cantora Ivete Sangalo publicou lindos cliques com Agnes Nunes na fazenda onde fizeram a gravação de Onda Boa

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 13h40

Nesta quinta-feira, 10, entrou no ar mais um episódio do documentário Onda Boa, protagonizado por Ivete Sangalo (49), para a HBO Max.

E claro que a cantora usou as suas redes sociais para mostrar um pouco dos bastidores das gravações com Agnes Nunes, uma das suas convidadas para o projeto.

Nas imagens, a dupla aproveita a natureza para conversar, cantar e compor.

Os fãs de Veveta não pouparam elogios para o trabalho: "Todo episódio é lindo! Mas esse eu chorei real. Sua relação com Agnes é a coisa mais linda q eu já vi", "E a música tá muito linda, as vozes perfeitas! amei amei amei amei", "Que lindas! Em vários momentos me emocionei nesse episódio. Agnes é uma fofa e tem um talento muito maior do que a gente imagina", comentaram.

Vale lembrar que Gloria Groove, Vanessa da Mata e Carlinhos Brown também estiveram presentes nas gravações do documentário.

CONFIRA AS FOTOS DE IVETE SANGALO E AGNES NUNES