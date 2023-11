Integrantes do Melim falam sobre o fim do trio: 'Fechar com chave de ouro'

Após oito anos, a banda Melim encerra o ciclo com o lançamento do DVD 'Melhor de Três'

Gabi, Diogo e Rodrigo, integrantes da Melim, surpreenderam os fãs ao anunciar o fim da banda durante o programa 'Altas Horas', da TV Globo. Para encerrar a parceria de oito anos, os irmãos, que vão investir na carreira solo, lançam nesta quinta-feira, 9, às 21h, o DVD 'Melhor de Três'.

Durante uma coletiva de imprensa que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 8, em que a CARAS Digital marcou presença, o trio falou sobre o fim da banda, o último projeto que vão lançar juntos, e também comentaram sobre a carreira solo.

Rodrigo começou falando sobre o fim da banda. "Já tínhamos pensado em fazer o DVD, isso já estava em mente [antes do fim da banda], e também já estávamos conversando de em algum momento encerrar o ciclo da banda, a gente só não sabia como seria, porque é difícil planejar muito tempo antes, muitas coisas acontecem...", explicou.

"O que a gente tinha certeza eram quais coisas não abriríamos mão, e a primeira delas era os fãs. Não podemos fazer uma coisa impensada porque existem pessoas que se apegaram essa imagem de nós três, que trouxeram a gente para a vida delas... por isso que a gente veio conversando para ver qual seria o melhor momento de fazer isso, e também para concluirmos os projetos que queríamos fazer juntos", completou o cantor.

O DVD

Para fechar o ciclo com chave de ouro, a banda Melim preparou um DVD com 22 regravações. "Nesse DVD, a gente passeia pelos três álbuns inéditos, e ele vem como um presente para todas as pessoas que curtem o nosso som. E para gente é uma realização, porque ficou realmente muito lindo, são muitas faixas... Eu sinto que esse DVD nos realizou bastante. O resultado foi um presente", disse Gabi.

Rodrigo, que participou da produção do DVD, confessou que ficou muito feliz com o projeto. "Foi bastante trabalhoso, são 22 faixas, é quase o dobro do que estamos acostumados a fazer, apesar da gente fazer álbuns grandes... Nos dedicamos e conseguimos entregar tudo no prazo, dentro da forma que todo mundo sentiu. E eu particularmente amei", contou.

Diogo também falou sobre último lançamento com os irmãos. "Eu acho que é melhor forma da gente fechar esse ciclo é com um projeto celebrativo e que traduza o que foi a intensidade do Melim, o tamanho que a gente chegou. Pra mim, esse DVD tá muito perfeito... É uma sensação de felicidade, de fechar com chave de ouro. Claro que apesar de estar encerrando um ciclo, a gente sabe que Melim é eterno nos nossos corações, mas poder pontuar esse momento com o DVD foi tudo pra gente", garantiu o artista, que ainda relembrou um perrengue que passou no dia da gravação.

"Meu dente quebrou, quebrou muito, no nível que seria impossível fazer [a gravação]. A sorte é que convidei o meu dentista para o DVD, aí eu pedi e ele levou todo o equipamento dele para colar. Teria dado muito errado", contou ele aos risos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ᴹᴱᴸᴵᴹ (@melimoficial)

Carreira solo

Após o último show da banda, que acontecerá no dia 31 de dezembro, em Natal, os três vão se dedicar aos projetos solos. "Ainda é um pouco cedo para falar da carreira solo, mas de uma forma geral tudo parte da música. Já comecei a escrever algumas coisas, e a partir de lá que vai se desenhar toda a parte artística", contou Rodrigo. "Eu acho que agora é a oportunidade que a gente tem de experimentar coisas novas. Eu acho que o simples fato da gente não estar mais juntos, opinando na escolha do repertório, o fato da decisão final ser exclusiva, faz você se permitir fazer coisas novas", acrescentou.

Depois foi a vez de Diogo falar sobre os próximos passos. "Acho que agora o momento de tentar novas coisas, porque como estávamos sempre juntos, a opinião do grupo prevalece mais do que a opinião de cada um. Agora não, a gente tem chance para errar e acertar mais de maneiras diferentes. Então vai ser um processo bem divertido, que vai poder potencializar a criatividade de cada um, agora de uma maneira diferente", disse o cantor

Gabi também contou seus planos para a nova fase da carreira. "Tenho escrito bastante... é legal essa liberdade artística na carreira solo, poder trazer outras coisas, mas sempre deixando a música falar mais alto... Não tenho vontade de monetizar minha vida pessoal para ter mais sucesso, a música sempre vai ser o que vai guiar...", afirmou.

Por fim, a cantora revelou que seu projeto solo será diferente do que fazia na banda. "Apesar de ter muito orgulho de tudo que a gente construiu na Melim, me vejo muito mudada para fazer algo próximo do que a gente já faz, e acho que se fosse para fazer, faria com os meninos. Naturalmente vão existir mudanças, eu não penso em fazer algo tão próximo da Melim", completou.