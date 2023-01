Ingrid Ohara descobre que funkeiro com quem estava ficando é comprometido

Ex-A Fazenda Ingrid Ohara estaria ficando com Mc Maneirinho, aparentemente comprometido

A ex-A FazendaIngrid Ohara foi surpreendida nesta quinta-feira, 5. Isso porque ela descobriu que o funkeiro com quem ela ficava há três meses, Mc Maneirinho, é comprometido.

A página Vamos Fofocar havia publicado que a criadora de conteúdo estava com o cantor. No entanto, a página 'Otariano' descobriu que ele namora a modelo Isabella Sargentelli.

Ohara mostrou indignação e questionou na página: "Como assim ele namora?". Ela ainda usou um emoji de palhaço no fim da frase. Os indícios estavam bem claros desde o Réveillon, quando ele e Isabella publicaram fotos em Búzios, no Rio de Janeiro, com paisagens bem semelhantes.

Por enquanto, nenhum dos dois falou sobre o caso. Na página da modelo, que vem ganhando seguidores rapidamente, os comentários pedindo para que ela fale sobre o assunto são muitos. Enquanto isso, no perfil de Ingrid há stories sobrevoando o Rio de Janeiro de helicóptero.

Confira a foto de Mc Maneirinho, affair de Ingrid Ohara, e a de Isabella Sargentelli:

MC MANEIRINHO (@mcmaneirinho)