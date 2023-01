Ícone do forró, Rita de Cassia compôs mais de 500 músicas em vida; relembre

Compositora, Rita de Cassia morreu nesta terça-feira, 3, aos 50 anos devido em decorrência de uma fibrose pulmonar

Rita de Cassia, que morreu nesta terça-feira, 3, aos 50 anos, em decorrência de uma fibrose pulmonar, foi uma grande cantora e compositora brasileira, e chegou a ser considerada uma das maiores artistas, um ícone do forró. Ela compôs mais de 500 músicas em vida e gravou 12 álbuns ao lado do irmão , Redondo e a banda Som do Norte.

Nascida no Ceará, no pequeno município de Alto Santo, a artista compôs sucessos para diversas bandas e artistas, dentre eles Aviões do Forró, Frank Aguiar, Amelinha e Mastruz com Leite. Alguns de seus maiores sucessos na carreira foram Meu Vaqueiro, Meu Peão e Jeito de Amar.

Sua primeira composição foi gravada no ano de 1992, a canção Brilho da Lua, na voz de Eliane do Forró, que inclusive homenageou a artista em suas redes sociais. "Estou desolada… Perdemos uma colega de profissão, uma artista, uma amiga e uma mãe de família ! Se eu fosse falar de gratidão… falaria, falaria e falaria e ainda seria muito pouco!", escreveu.

"Rita teve e tem uma importância muito grande na minha carreira e tenho orgulho de ter dado oportunidade a uma jovem que se tornaria a maior compositora de forró de todos os tempos. Te amarei eternamente! Serei grata eternamente! Que Deus te receba na sua infinita bondade e muito conforto para sua família, seus fãs e amigos!", completou.

Rita se consagrou nacionalmente como compositora no ano de 1993, quando a banda Mastruz com Leite gravou a música Meu Vaqueiro, Meu Peão. O sucesso foi tanto que a canção é considerada até os dias de hoje como um dos hinos do forró moderno. Quase 10 anos depois, em 2002, ela lançou outro sucesso: Jeito de Amar. A música foi gravada por Solange Almeida e Xandy Avião, do Aviões do Forró, e é hit até hoje.

Já em sua carreira como cantora, ela gravou 12 álbuns com seu irmão, Redondo, e a banda Som do Norte, em uma parceria que durou cerca de 25 anos. Atualmente, a artista se dedicava a seguir carreira solo. A artista morreu em um hospital em Fortaleza, no Ceará.