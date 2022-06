Ícone da música popular brasileira: Os 92 anos de Elza Soares

Saiba mais sobre a história de uma das grandes cantoras da música popular brasileira; veja

Pâmella Gomes, sob supervisão de Victória Gearini Publicado em 23/06/2022, às 11h16

Elza Gomes da Conceição, conhecida popularmente como Elza Soares, foi uma das grandes vozes da música popular brasileira. A artista nasceu em 1930, no dia 23 de junho no Rio de Janeiro. Com muita maestria, a cantora exerceu a profissão por 71 anos, encantando o mundo com seu talento.

Com uma vida repleta de desafios, antes de ingressar na carreira, teve uma infância difícil. Elza foi obrigada a se casar aos 11 anos de idade com Lourdes Antônio Soares, um amigo de seu pai. Foi assim que surgiu o nome artístico Elza Soares.

Elza passou pela transição de adolescente a mulher adulta rapidamente assim que se tornou mãe. Seus primeiros passos na música aconteceram por motivo de necessidade, já que não tinha ajuda do marido e nem de seus pais. Foi através da música que a cantora se encontrou para sustentar seus filhos.

Nos anos 60 surgiu uma grande oportunidade para a artista. Logo que venceu mais um concurso musical na rádio ganhou contrato fixo para se apresentar semanalmente na rádio e em casas de shows. Aos poucos Elza Soares foi ganhando notoriedade, e se consagrando na música popular brasileira.

Grande parte de seu repertório musical foi repleto de histórias de sua vida que marcaram sua carreira. A cantora faleceu aos 91 anos de idade, no dia 20 de janeiro de 2022 em casa, por causas naturais. A data de sua morte impactou seus fãs por ser no mesmo dia que o grande amor de sua vida faleceu, Garrincha, com quem foi casada por 16 anos.

Para saber mais sobre a história de vida de Elza Soares, confira o podcast oficial da CARAS Brasil, disponível nas melhores plataformas de áudio.

Para conferir a programação completa do podcast, clique aqui!

Ouça o episódio:

TV / PODCAST

