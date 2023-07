Hungria anuncia projeto com Orquestra Sinfônica e Maestro João Carlos Martins: ‘Um sonho’

Cantor Hungria aposta em parceria inusitada com Maestro João Carlos Martins para novo projeto

A música é um lugar para se experimentar! O cantor Hungria anunciou seu novo projeto Atmosfera, que considera o mais importante de sua carreira. Com participações especiais no álbum, como DJ Alok, o artista decidiu apostar em uma parceria para lá de inusitada e criar uma faixa com o Maestro João Carlos Martins.

Com todas as músicas sendo produzidas por uma orquestra sinfônica, composta por 36 músicos de orquestras como OSESP, do Teatro Municipal, e Fundação Filarmônica Bachiana, esse é o projeto mais ambicioso da vida do cantor. “Quero que as pessoas sonhem o meu sonho, e a gente compartilhe isso juntos. Estou muito ansioso para ver acontecer tudo isso que estamos trabalhando há tanto tempo!”, disse ele.

Além do álbum com as faixas inéditas e releituras dos seus clássicos, Hungria já preparou um projeto em vídeo que foi gravado em Vinhedo, no interior do estado de São Paulo. A aposta do conceito foram cenários ao ar livre, com castelos medievais e paisagens ao pôr-do-sol e anoitecer.

“Foi tudo através de um sonho que eu tive, onde me via em um palco enorme com muitos músicos tocando minha música. Quando acordei, percebi que precisava fazer isso acontecer, era um sinal do projeto mais importante da minha carreira. E assim a gente colocou no papel e viu que dava pra fazer. Seria mais um sonho sendo realizado!”, revelou o cantor, de forma exclusiva para a CARAS Digital.

Atmosfera não se limitará aos formatos digitais. Hungria estreou no último sábado, 22, o show inédito do projeto, com banda e orquestra completa no palco, e vai seguir turnê pelo Brasil apresentando seu mais novo disco. O cantor fará questão de levar os mais conceituados músicos de cada região para formar uma orquestra temporária que vai representar suas canções de forma mais que especial.

Hungria ficou famoso por conta de clássicos do hip hop nacional como Só Era Nois, Temporal, Quem é o Boss e Coração de Carro Forte. O artista acumula quase cinco milhões de ouvintes mensais no Spotify e suas principais músicas já bateram os mais de 120 milhões de reproduções na plataforma de streaming.