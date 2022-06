Holy Fvck: Demi Lovato anuncia novo álbum: ''Esse disco é pra você''

De surpresa, Demi Lovato anuncia e revela a capa do seu oitavo álbum de estúdio, intitulado 'HOLY FVCK'; confira detalhes!

Demi Lovato (29) está oficialmente de volta! A cantora anunciou de surpresa, nesta segunda-feira, 06, o seu oitavo álbum de estúdio, intitulado como HOLY FVCK.

Em contagem regressiva para o lançamento de Skin Of My Teeth, a atriz compartilhou nas redes sociais que o seu novo disco chega nas plataformas de streaming no dia 19 de agosto deste ano.

Na capa postada através das redes socias pela própria, a artista aparece usando um colam vermelho de látex, salto alto e está presa a uma cama em formato de cruz.

“O processo de fazer este álbum foi o mais satisfatório até agora, e sou grata aos meus fãs e colabores por estarem comigo nessa jornada.”, afirmou a cantora para a Pitchfork. “O processo de fazer este álbum foi o mais satisfatório até agora, e sou grata aos meus fãs e colabores por estarem comigo nessa jornada.”, continuou.

De acordo com o comunicado, enviado para os portais norte-americanos, o álbum conta com 16 músicas e já está disponível para pré-venda em cópias físicas e em vinil.

Confira a capa de HOLY FVCK, novo álbum de Demi Lovato:

Demi Lovato se despede da música pop e anuncia 'Skin Of My Teeth' para o dia 10 de junho:

Após muita espera — e mistério — Demi Lovato (29) anunciou através dos fãs o lançamento de Skin Of My Teeth. A nova música marca a despedida da compositora norte-americana na música pop após mais de 10 anos e celebra seu retorno às suas raízes punk-rock.

Junto com a novidade, Demi Lovato também compartilhou uma newsletter com manchetes que retratam a sua reabilitação durante os últimos 4 anos e com easter-eggs de suas novas músicas, incluindo: Skin Of My Teeth, Freak Show, Holy Fuck, Wasted, City of Angels, Substance e Teenage Dream.